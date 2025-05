Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri in via Bergamo a Saronno. Intorno alle 11.35 un ragazzo di 14 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce viola di Cesate, il cui equipaggio ha prestato le prime cure al giovane. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. Le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Per i rilievi dell’incidente è stata allertata la polizia locale di Saronno. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: una ambulanza in servizio sul territorio)

04052025