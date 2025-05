Città

SARONNO – SARONNESE Pioggia e temporali in arrivo: la Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo, la numero 2025.34, valida dalle 14 di domenica 4 maggio e dalla mezzanotte di lunedì 5 maggio per diverse tipologie di rischio. Il livello di criticità più elevato è quello “arancione” (moderata) per rischio idrogeologico, valido da lunedì 5 maggio a partire dalle 00 e fino a nuovo aggiornamento.

Il documento previsionale diffuso da Protezione civile Lombardia indica anche due allerte “gialle” (ordinaria criticità): la prima per rischio temporali forti, in vigore già da domenica 4 maggio alle 14; la seconda per rischio idraulico, attiva da mezzanotte del 5 maggio. Si raccomanda quindi prudenza negli spostamenti e attenzione a sottopassi, corsi d’acqua e aree depresse.

Tutti i comuni del Saronnese rientrano nella zona omogenea di allerta “IM-09” indicata come potenzialmente interessata dai fenomeni.

Per restare sempre aggiornati sull’evoluzione della situazione e ricevere notifiche tempestive, è possibile scaricare gratuitamente l’app “allertaLOM” oppure consultare direttamente il portale regionale delle allerte al link:

👉 https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta