SARONNO – In arrivo un nuovo dosso in via Piave. Sarà realizzato all’altezza dell’intersezione con via Bainsizza. I lavori, anticipati nell’estate 2023 durante un incontro di quartiere al Palaexbo dedicato a Regina Pacis, prenderanno il via lunedì 5 maggio e proseguiranno fino a sabato 17 maggio, nella fascia oraria compresa tra 9.30 e 16.

Durante l’intervento, la zona sarà considerata area di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati, in regime di rimozione forzata. La carreggiata sarà ristretta e il traffico sarà regolato con senso unico alternato a cura dei movieri. Sarà comunque garantita la circolazione veicolare in entrambi i sensi.

Il nuovo dosso si inserisce in un più ampio piano per la sicurezza stradale avviato dall’amministrazione comunale Airoldi, che negli ultimi anni ha portato alla realizzazione di due rialzi sullo stesso asse stradale: uno in via Miola, dopo la rotonda con via Bergamo, e uno all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti alla Casa di Marta.

“La scelta di intervenire proprio in corrispondenza di via Bainsizza – aveva spiegato l’amministrazione nel corso dell’evento pubblico – è legata anche a un intervento privato in corso su quell’arteria, che ha reso possibile pianificare con maggiore efficacia il nuovo attraversamento pedonale rialzato”

Durante gli incontri pubblici l’amministrazione aveva sottolineato come questi interventi rappresentino un investimento significativo, con costi che partono da 15 mila euro per ogni dosso, e per questo non tutte le richieste pervenute dai cittadini possono essere accolte.

