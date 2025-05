Città

SARONNO – Non solo gazebo elettorali, ieri pomeriggio piazza Libertà è stata animata anche da un momento estemporaneo di calcio e divertimento tanto dalla passione per il pallone e dall’energia di un team di giovanissimi. Sabato nel tardo pomeriggio chi era in centro ha potuto assistere ad una singolare e simpatica partita di calcio improvvisata dai giovani dell’Asd Pirri di Cagliari, in città per un torneo giovanile. Intorno alle 18, dopo una passeggiata nel centro, i ragazzi hanno deciso di concedersi qualche tiro nel cuore di Saronno.

La squadra sarda, ospitata in una struttura ricettiva locale, ha approfittato del tempo libero per godersi la città e poi, ispirata dal contesto, ha dato vita a una sfida amichevole e spontanea tra “rossi” e “blu”, i due colori sociali del club. Tante risate gol e parate e subito la piazza, gazebi elettorali compresi, si sono fermati per assistere a quella sorta di flash mob.

All’improvvisata si sono infatti uniti anche alcuni ragazzi saronnesi, incuriositi dall’entusiasmo, e a sorpresa ha fatto capolino anche Gianpietro Guaglianone, ex assessore comunale, che non ha resistito alla voglia di scendere “in campo” per qualche minuto.

Gol, sorrisi, qualche gesto tecnico da applausi e infine una serie di foto ricordo hanno suggellato il momento, seguito con simpatia anche da molti passanti che si sono fermati ad osservare e scattare qualche foto. Un bel momento di sport e leggerezza, nel cuore della città.

