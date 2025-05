Città

SARONNO – Dieci domande con un tempo di risposta tra uno e due minuti, una platea curiosa e un’urna per avere ulteriori risposte nei giorni successivi al confronto: è tutto pronto per “Saronno sul palco”, il faccia a faccia tra i candidati sindaco in programma martedì 6 maggio al Teatro Giuditta Pasta.

Dopo l’ufficializzazione delle liste e il sorteggio dell’ordine sulla scheda elettorale, cresce l’attesa per quello che è considerato il momento clou della campagna elettorale. Una tradizione che si rinnova ogni cinque anni grazie al Rotary Club Saronno quest’anno con Confcommercio Ascom Saronno, in collaborazione con ilSaronno.

Il palco sarà occupato da Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Idea Futuro, Saronno Sicura), Augusto Airoldi (Saronno civica, Percorso Democratico) e Rienzo Azzi (FI, FdI, Lega) e Ilaria Pagani (Pd, Tu@Saronno, Insieme per Crescere) pronti a confrontarsi su dieci quesiti. Si parlerà temi centrali per la città, ma anche qualche curiosità pensata per mettere in luce il lato umano dei candidati. A condurre il dibattito sarà Sara Giudici, direttrice di ilSaronno.

“Vogliamo offrire uno spazio concreto e vivace – spiega Giudici – dove le persone possano ascoltare, confrontare e magari anche farsi sorprendere dai candidati che avranno la possibilità di distinguersi con le proprie idee e pragmatismo. È una serata pensata per tutti i cittadini che vogliono capire meglio chi sono e che proposte hanno le persone che si candidano a guidare Saronno”.

Ma se tra le dieci domande non c’è proprio quella che vi interessa? Nessun problema: all’ingresso del teatro ci sarà un’urna dove scrivere e depositare la propria domanda. Nei giorni successivi, tutte le richieste saranno girate a ciascun candidato: così, anche chi sceglierà di dedicare la propria serata a informarsi potrà ottenere tutte le risposte che cerca. “L’urna sarà realizzata ad hoc dalla Cls che ringraziamo per la collaborazione”.

“Saronno sul palco è una vera occasione di partecipazione – sottolinea Andrea Brianza, presidente del Rotary Club Saronno – per ascoltare idee, confrontare visioni e contribuire a una scelta consapevole”. Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno: “Un evento per crescere come comunità, cittadini e imprenditori insieme, riflettendo sul futuro della nostra città in quelal che sarà la tornata elettorale cruciale”.

L’appuntamento è per martedì 6 maggio alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Per chi vuole essere protagonista della vita cittadina, è il momento giusto per sedersi in platea e ascoltare. E al termine della serata lasciare la propria domanda per eventuali approfondimenti.

