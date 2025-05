Goleada della giornata firmata ChievoVerona, che travolge 5-0 il Nuova Sondrio con cinque marcatori diversi e chiude una stagione di alti e bassi con il sorriso. Dilaga anche il Breno, che schianta 4-1 l’Arconatese con una doppietta di Verzeni. La vera sorpresa arriva da Desenzano, dove i padroni di casa, in piena corsa playoff, cadono 0-2 contro una cinica Castellanzese, venendo sorpassati dal Pro Palazzolo. Successo in rimonta per il Club Milano, che vince 3-2 sul Fanfulla con una rete decisiva di Fernandes nel finale. Partita bloccata invece tra Folgore Caratese e Vigasio: lo 0-0 finale condanna i padroni di casa al rimpianto per un posto più alto in classifica. Vittoria interna anche per il Pro Sesto, che supera 2-1 il Ciliverghe, mentre il Sant’Angelo saluta i propri tifosi con un 2-1 contro la quotata Casatese. Termina in parità, 1-1, anche Varesina-Magenta, con le emozioni concentrate nei primi dieci minuti. Il quadro playoff è ora definito: Pro Palazzolo-Folgore Caratese e Desenzano-Casatese Merate. Serie D – Girone A – Risultati, marcatori e classifica Breno-Arconatese 4-1 Reti: 23′ pt Bassini (B), 36′ pt Verzeni (B), 6′ st Contessi (B), 22′ st Verzeni (B), 40′ st Luoni (A) Desenzano-Castellanzese 0-2 Reti: 9′ pt Garcia Boix, 44′ pt Colombo ChievoVerona-Nuova Sondrio 5-0 Reti: 13′ pt Colferai, 26′ Paulinho, 28′ st Odinelli, 30′ st Prandini, 41′ st Turano Club Milano-Fanfulla 3-2 Reti: 3′ pt Amadei (F), 3′ st Pozzato (C), 14′ st Dell’Acqua (C), 42′ st Autogoal (F), 44′ st Fernandes (C) Folgore Caratese-Vigasio 0-0 Ospitaletto-Crema 3-3 Reti: 22′ pt Akammadu (C), 45′ pt Rig. Qeros (O), 7′ st Peli (O), 27′ st Qeros (O), 36′ st Greco (C), 49′ st Akammadu (C) Pro Sesto-Ciliverghe 2-1 Reti: 5′ pt Borgo (P), 30′ pt Scidone (C), 22′ st Guerrisi (P) Sangiuliano City-Pro Palazzolo 1-1 Reti: 30′ pt Centis (S), 15′ st Conti (P) Sant’Angelo-Casatese 2-1 Reti: 2′ pt Pollio (S), 15′ pt Arlotti (S), 20′ pt Corno (C) Varesina-Magenta 1-1 Reti: 6′ pt Gasparri (V), 10′ pt Lo Monaco (M) Classifica: Ospitaletto 75, Pro Palazzolo 70, Calcio Desenzano 69, Casatese Merate 68, Folgore Caratese 68, Varesina 64, ChievoVerona 57, Pro Sesto 52, Club Milano 49, Sant’Angelo 48, Nuova Sondrio 47, Breno 47, Castellanzese 46, Vigasio 45, Sangiuliano City 45, Crema 44, Magenta 36, Fanfulla 32, Ciliverghe Calcio 31, Arconatese 31