Calcio

VENEGONO SUPERIORE –

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per il settore agonistico giovanile della Varesina Calcio, impegnato nei playoff e negli ultimi turni dei campionati regionali e nazionali. Dall’Under 19 all’Under 16, le giovani Fenici raccolgono risultati importanti e guardano con fiducia ai prossimi impegni.

Under 19 Nazionale – Fase Nazionale conquistata

Dopo una rincorsa accesa fino all’ultimo minuto, l’Under 19 Nazionale allenata da Mister Moretti ha centrato i playoff e prosegue ora il proprio cammino con due vittorie di spessore. Dopo il blitz sul campo del Sangiuliano, è arrivato anche il successo interno contro la Vogherese, fondamentale per il passaggio del turno.

A decidere l’incontro con i pavesi è stato Cermesoni, autore del gol-partita all’85′. Il suo sigillo vale la qualificazione al primo turno della Fase Nazionale, dove la Varesina affronterà il Chisola.

Under 17 Élite – Semifinale da batticuore

Spettacolare semifinale d’andata per l’Under 17 Élite, impegnata contro la Pro Sesto. La gara giocata a Sesto San Giovanni si è chiusa con il punteggio di 4-3 per i padroni di casa, lasciando tutto aperto in vista del ritorno.

Per la squadra guidata da Mister Mezzotero sono andati a segno Vedani, Ghirardelli e Lai. Il match di ritorno è in programma domenica 4 maggio alle ore 12 sul campo di Vedano Olona: si prevede una sfida caldissima con in palio l’accesso alla finalissima.

Under 16 Élite – Primo posto e testa ai playoff

Chiude il girone A con una vittoria anche l’Under 16 Élite, che si impone per 3-1 sul Club Milano. La formazione di Mister Arban, già certa del primo posto con un turno d’anticipo, archivia la regular season nel migliore dei modi.

A segno nell’ultima giornata Bongiorno, Consoli e Merletti, in una gara che certifica il buon momento di forma della squadra in vista dei playoff.

04052025