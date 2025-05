Softball

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – È stata una sesta giornata ricca di emozioni quella andata in scena sabato 3 maggio nel campionato di Serie A1 di softball. Le due varesotte protagoniste, Rheavendors Caronno e Inox Team Saronno, hanno vissuto due serie molto diverse: da un lato il dominio assoluto di Caronno, dall’altro un pareggio intenso e combattuto per Saronno sul diamante di Macerata.

Rheavendors Caronno – Old Parma: due volti, stesso risultato

Le ragazze di Mister Merlo archiviano la pratica Old Parma con un doppio successo interno: 10-9 in una gara-1 combattutissima e 15-0 in una gara-2 senza storia chiusa al terzo inning. A decidere il primo incontro è un colpo finale di Blesa, dopo che Parma era riuscita a ribaltare il punteggio fino al 7-9. In gara-2, invece, è Melany Sheldon ad aprire le danze con un fuoricampo, preludio a un terzo inning da 13 punti che consegna a Caronno il match più largo della giornata.

Ares Safety Macerata – Inox Team Saronno: 1-1 tra equilibrio e fiammate

La Inox Team Saronno, seconda in classifica, torna da Macerata con un pareggio: sconfitta 4-3 all’ottavo inning in gara-1, vittoria 2-1 in gara-2. Nella prima sfida, le ragazze di Willy Pino si fanno rimontare da un solido Macerata, che pareggia nel settimo inning e chiude all’extra con la valida decisiva di Tittarelli. Nella seconda gara, l’equilibrio regna ancora, ma il punto decisivo è firmato Rotondo, dopo un errore difensivo marchigiano. Sugli scudi le lanciatrici Toniolo e Caudill, protagoniste con prestazioni solide.

Bollate perfetta, sweep su Forlì nel big match

Nel clou di giornata, la Mkf Bollate conferma la propria supremazia in vetta, battendo Italposa Forlì due volte e senza subire punti: 2-0 e 5-0 i parziali. In gara-1 bastano i punti firmati da Bigatton e Torre, mentre in gara-2 è Lindsay Thomas a chiudere i giochi con un fuoricampo da due RBI. Per le campionesse d’Italia è la dodicesima vittoria stagionale su tredici partite.

Thunders dominano il derby veneto con Rovigo

A Castelfranco Veneto, le Thunders Castellana superano l’Itas Mutua Rovigo con due prestazioni convincenti: 8-1 in gara-1 e 6-1 in gara-2. Sugli scudi Chisora Mihara, protagonista con un fuoricampo da due punti nella prima sfida. Dopo un avvio equilibrato, le Thunders prendono il largo sfruttando al meglio le occasioni offensive e chiudono il secondo incontro con sei punti totali, salendo così a quattro vittorie stagionali.

Classifica aggiornata (dopo le gare del 3 maggio)

Mkf Bollate : 12 vittorie – 1 sconfitta (.923)

Inox Team Saronno : 10-2 (.833)

Rheavendors Caronno : 8-4 (.667)

Italposa Forlì : 7-5 (.583)

Mia Office Blue Girls Pianoro Bologna : 6-4 (.600)

Bertazzoni Collecchio : 5-5 (.500)

Thunders Castellana : 4-8 (.333)

Itas Mutua Rovigo : 2-8 (.200)

Ares Safety Macerata : 2-9 (.182)

Pubbliservice Old Parma: 1-11 (.083)

La giornata si chiude oggi domenica 4 maggio con la sfida tra Blue Girls Pianoro Bologna e Collecchio.

