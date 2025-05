Solaro

SOLARO – Sono previsti dal 5 maggio alla fine dell’anno i lavori allestiti da Cap Holding, azienda di gestione della rete, per l’allacciamento idrico su via San Pietro e via San Francesco. Per permettere l’esecuzione del cantiere in piena sicurezza, i lavori sono stati suddivisi in sei distinte fasi. Si tratta di un importante adeguamento delle condutture, con conseguente intervento sull’asfalto stradale.

Fase 1: nelle prime settimane di maggio, viene istituita la chiusura al traffico con doppio senso di circolazione riservato ai soli residenti di via San Pietro dall’intersezione con via San Francesco sino a via San Paolo. Contestualmente viene istituito il limite di velocità a 30 km/h ed il divieto di sosta.

Fase 2: maggio e giugno, via San Pietro sarà invece a senso unico da via San Paolo a via San Francesco.

Fase 3: giugno e luglio, istituzione del senso unico su via Francesco in direzione via Santa Caterina nel tratto compreso tra via San Pietro e via Giovanni da Solaro.

Fase 4: luglio e agosto, restringimento di carreggiata e divieto di sosta sul lato nord di via San Francesco dal civico 10 sino all’intersezione con via Giovanni da Solaro.

Fase 5: da agosto alla prima metà di settembre, restringimento di carreggiata e divieto di sosta sul lato nord di via San Francesco dal civico 10 all’intersezione con via Borromeo.

Fase 6: da settembre a dicembre, istituzione del senso unico e divieto di sosta su via San Pietro nel tratto compreso tra via San Francesco e corso Italia.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: “Nel prossimo periodo sul territorio avremo diversi cantieri di enti terzi, come il rifacimento di alcune condutture idriche gestito da Cap Holding o la stesura della fibra ottica Ftth ad opera di Openfiber. Nella progettazione dell’intervento di Cap, che inizierà a breve, è stato fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Si tratta di un cantiere impattante e capiamo che potrebbero esserci delle difficoltà: l’obiettivo è stendere una nuova conduttura per l’acqua potabile che dal pozzo di via San Paolo raggiunga alcune aree del paese servite da infrastrutture problematiche e vetuste. L’intervento è stato volutamente programmato nel periodo estivo, soprattutto per quanto riguarda il tratto che interessa l’area scolastica, con l’auspicio di limitare il più possibile i problemi di scorrimento”.