SARONNO – Il torrente Lura continua a mostrare i segni dello sversamento di olio diatermico e i volontari Enpa non si fermano. Sono operativi senza sosta da lunedì, lungo il tratto del corso d’acqua da Rovellasca a Caronno, per monitorare la situazione, controllare le barriere assorbenti e soccorrere la fauna selvatica colpita. Dopo i primi giorni dedicati soprattutto al recupero di animali sporchi di olio – tra cui diversi germani reali – l’allarme ora riguarda anche i volatili e gli animali che, pur non contaminati direttamente, risultano intossicati per aver bevuto o ingerito cibo nell’area compromessa.

Un bilancio sempre più pesante che non spegne però l’impegno dei volontari dell’Enpa di Varese e Valle Olona, che anche oggi, domenica 4 maggio, saranno presenti lungo il torrente. L’obiettivo è intervenire tempestivamente per ogni segnalazione, ridurre i danni ambientali e informare i cittadini sui rischi ancora presenti, in particolare per gli animali domestici.

Intanto, resta alta l’attenzione della comunità: numerosi cittadini si avvicinano per capire cosa sia accaduto e come poter aiutare. Il messaggio dei volontari è chiaro: il Lura ha bisogno di cura, rispetto e vigilanza.

