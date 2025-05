iltra2

TRADATE – Tradate si prepara a vivere un mese di maggio denso di iniziative che spaziano dalla cultura alla scienza, dallo sport al benessere, con attività per tutte le età. Ecco il calendario di alcuni degli appuntamenti previsti in città a partire da oggi, sabato 4 maggio.

Si parte con una domenica per famiglie: il 4 maggio alle 14.30 il Centro Didattico Scientifico di via ai Ronchi (foto) apre le porte con “Musica tra gli alberi”, laboratori e letture animate all’interno dell’Ecoplanetario. Alle 17.30 a Villa Truffini, spazio al teatro con lo spettacolo “Pillole”.

Lunedì 5 maggio alle 20.45, sempre a Villa Truffini, si terrà la conferenza “Dignità oltre confine”, mentre giovedì 8 maggio sarà una giornata dedicata ai più giovani con un ricco programma alla Biblioteca Frera e in sala conferenze: alle 15.00 gioco di ruolo Dungeons & Dragons con il gruppo ManaNero, alle 16.00 laboratorio manga per bambini dai 6 ai 10 anni, alle 18.00 proiezione di un film manga con presentazione, e infine alle 20.30 un incontro con Cristina Obber, autrice de “L’orco in cameretta”.

Venerdì 9 maggio alle 16 al Parco di Villa Inzoli, tornano le letture all’aperto per bambini dai 3 agli 8 anni, mentre sabato 10 maggio alle 21, al Centro Didattico Scientifico, si potrà vivere un’esperienza immersiva con “Racconti attorno al fuoco: animali della notte”.

Domenica 11 maggio sarà all’insegna dello sport e della natura: alle 8.30 dal campo sportivo di via Oslavia parte la Pedalarca, pedalata organizzata da L’Arca, e alle 14.30 riapertura del Centro Didattico con Ecoplanetario e nuove attività.

Lunedì 12 maggio alle 21 il Cinema Paolo Grassi ospita la conferenza scientifica “Nuovi telescopi per raggi cosmici”, mentre giovedì 15 maggio alle 20.30 nella sala conferenze Frera si terrà un incontro dedicato all’astrologia autentica.

Venerdì 16 maggio alle 21, nella Chiesa di Santo Stefano, spazio alla musica con il concerto per coro e organo del Masolino Ensemble.

Domenica 18 maggio appuntamento con il benessere e l’ambiente: alle 9 parte da piazza Unità d’Italia una camminata verso l’Osservatorio con pausa benessere, mentre dalle 14.30 al Centro Didattico prosegue l’attività dell’Ecoplanetario con un Bioblitz.

Chiudono il mese altri due momenti di riflessione e cultura: giovedì 22 maggio alle 20.30 in Biblioteca Frera conferenza sull’infertilità con Francesca Maciacchini, e in contemporanea, alle 20.45 in sala Frera, un incontro medico dal titolo “Cuore insonne”.

Sabato 24 maggio alle 20.30 al Cinema Paolo Grassi con il saggio teatrale conclusivo dell’Unitre.

