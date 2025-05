Politica

SARONNO – Una lunga lettera aperta, che arriva a poche ore dall’affondo social dell’ex assessore Gianpietro Guaglianone, è la risposta dell’ex sindaco e candidato Augusto Airoldi, chiamato in causa in modo critico e ironico su alcuni nodi legati alla comunicazione e alla gestione amministrativa. Airoldi risponde direttamente, punto su punto, facendo riferimento a episodi specifici e ricollegandoli al passato politico dell’ex assessore allo sport.

Di seguito il testo integrale della lettera firmata da Augusto Airoldi:

Caro Gianpietro, ciao.

Hai ragione, avrei dovuto informare “prima”, meglio, avrei potuto suonare la grancassa, ma vedi, non fa parte del mio modo di intendere la politica parlare male di chi mi ha preceduto.

Tu mi chiedi conto di cose ampiamente note, ma che dire, mi pare ti serva una rinfrescatina e quindi eccomi a totale, gratuito, servizio della tua comunicazione di campagna elettorale. Cercherò di essere sintetico: come tu mi insegni oggi, anche la comunicazione, è sempre più veloce e non sarò sicuramente io a rallentare le magnifiche sorti e progressive della tua ascesa elettorale.

1. 800 mila euro di oneri.

Dunque, tu sei stato assessore della Giunta Fagioli, questo lo ricordi, vero? Bene, quando hai votato a favore dell’intervento di riqualificazione dell’area ex-Cemsa (sì, quella della torre da 60 metri che sta sorgendo) ci hai messo una clausola. Era questa: l’Amministrazione comunale avrebbe potuto chiedere all’operatore di versare in contanti quegli 800 mila euro nel momento in cui lo avesse ritenuto opportuno. Poi te li sei dimenticati sul conto corrente dell’operatore. Io, invece, me ne sono ricordato e l’operatore ha immediatamente provveduto a versarli al Comune.

2. Alberi del parco ex-Seminario.

Vedi Giampietro, gli alberi del parco ex Seminario si trovavano in stato di totale abbandono: tu e la tua giunta non ci avete mai badato, non li avete mai potati neppure una volta. Bene, molti di loro, a detta dell’agronomo, rappresentavano un pericolo per i cittadini e avresti dovuto abbatterli tu, ma non te ne sei mai accorto. Così come alcuni di essi erano cresciuti in modo tale da impedire l’accesso ai mezzi di soccorso: in altre parole, avresti dovuto chiudere il parco, ma non lo hai mai fatto. Ma ti dico di più: chiunque sarà il prossimo Sindaco, probabilmente alcuni di loro andranno “legati” con speciali tiranti per evitare che, in caso di forte maltempo, rappresentino un rischio per i cittadini. Poi, io ho messo a dimora altri tre o quattromila alberi in città. Tu quanti?

3. Paladozio.

Avrei dovuto dire che i disegni depositati in Comune, non rappresentavano lo stato di fatto: sei stato assessore allo sport, vero? Figurati che gli spogliatoi non erano a norma e avresti dovuto chiuderli. Neanche di questo ti sei mai accorto, vero? Ecco, noi sì e quindi abbiamo dovuto variare il progetto di riqualificazione altrimenti le autorità sanitarie non ce li lasciavano riaprire. E modificare un progetto PNRR senza perdere i soldi, non è propriamente uno scherzo!

4. Perdita del primo bando Rodari.

Dai, qui ti do un assist, sempre a favore della tua comunicazione elettorale. C’è stata una Commissione consiliare di inchiesta che ha lavorato per mesi: almeno di questo ti ricordi, vero? Ti eri sgolato perché venisse attivata. Bene: dai, racconta tu le conclusioni della Commissione.

5. Trasparenza.

Qui sono io ad avere un vuoto di memoria: in cinque anni, quante volte hai convocato la Consulta dello Sport e con quali criteri distribuivi i contributi alle ASD facenti parte della Consulta?

Mi fermo qui, ma non temere: sono sempre a totale, gratuita disposizione della tua comunicazione elettorale. Anzi, se mi consenti, ti do un suggerimento: tu racconta i tuoi successi da assessore allo sport, noi siamo pronti a raccontare i nostri.

Un abbraccio, Gianpietro.

Augusto

