SARONNO – Primi danni del maltempo oggi luned’ 5 maggio a Saronno. A causa di un allagamento è stato chiuso il punto vendita Unes di viale Prealpi. Dopo le 12,30 il personale ha invitato tutti i clienti presenti a uscire con urgenza, senza completare gli acquisti e lasciando carrelli e spesa all’interno del supermercato.

La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, a seguito di un allagamento. Problema e motivazione ripetuta anche i clienti arrivati successivamente al punto vendita.

Sulla porta d’ingresso è stato affisso un cartello che informa che il supermercato è “momentaneamente chiuso”. Nel parcheggio, alcuni dipendenti stanno fornendo spiegazioni ai clienti arrivati sul posto, confermando che la chiusa della chiusura è un allagamento.

Non sono al momento noti i tempi di riapertura del punto vendita.

