Sport

SARONNO – Debutto casalingo vincente per il Baseball Saronno, che domenica sul campo di via Ungaretti supera nettamente, per 10-1, il giovane Baseball Softball Vercelli. Il tutto per il campionato di baseball serie C. Il match, sospeso dalla pioggia e poi ripreso, ha visto i ragazzi di Gennaro Seguella sempre avanti. Ora il Saronno occupa la seconda posizione del girone B del campionato di serie C, al pari del Porta Mortara Novara.

Prossimo impegno domenica 11 maggio, alle 15, a Saronno dove verrà ospitato il Genova Rookies.

(foto: a causa del maltempo oggi al campo di via Ungaretti la partita della formazione locale contro Vercelli è stata prima sospesa e poi ripresa, per concludersi regolarmente)

05052025