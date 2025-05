Calcio

SARONNO – “Grazie Fronte ribelle!” Così il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio, riguardo allo striscione esposto dagli ultras saronnesi ieri a Sedriano, ultima del campionato di Eccellenza, ed a lui dedicato, con un bel “I tuoi colori, i nostri cuore, Saronno carica! Grazie Prose”.

Pur perdendo sul campo dei milanesi, 1-0, il Fbc si è qualificato in alta classifica, al settimo posto finale della graduatoria, ponendo le fondamenta in vista della prossima stagione, alla quale il direttore generale Proserpio e tutto lo staff stanno già pensando.

Classifica

Pavia 76 punti, Solbiatese 75, Caronnese 74, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 59, Fbc Saronno 50, Sestese 44, Cinisello 40, Legnano e Lentatese 39, Vergiatese 38, Casteggio 37, Ispra 35, Sedriano 33, Meda 30, Robbio Libertas 25, Base 96 Seveso 22.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: lo striscione esposto dagli ultras saronnesi a Sedriano domenica pomeriggio)

05052025