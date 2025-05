iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nonostante qualche nuvola di passaggio, sono stati più di ottanta gli espositori presenti domenica 4 maggio alla Fiera del Cardinale. L’appuntamento, ormai storico per Castiglione Olona, si rinnova ogni prima domenica del mese con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che anima le vie del centro storico.

Dalle 9 alle 18, tra piazza Garibaldi, le corti quattrocentesche e le strade del borgo, i visitatori hanno potuto curiosare tra mobili d’epoca, oggetti da collezione, creazioni artigianali e pezzi unici, in un contesto che unisce storia e tradizione.

La Fiera del Cardinale, istituita nel 1978, rappresenta ormai un appuntamento fisso per appassionati, curiosi e turisti.

(foto: un angolo della Fiera del Cardinale lo scorso fine settimana)

05052025