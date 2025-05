Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La denuncia viene dalla Lista Dante, principale gruppo di opposizione a Ceriano Laghetto: nella sala consigliare del Municipio non c’è più il crocifisso.

“Molti cittadini ci hanno fatto presente la “misteriosa” scomparsa del crocifisso in sala consiliare. Abbiamo chiesto al sindaco, durante l’ultimo consiglio comunale, quale fosse la ragione: se un semplice temporaneo “occultamento” per ragioni logistiche oppure se sia stata una vera e propria rimozione per scelta politica. La non risposta è stata piuttosto raggelante. Che il Crocifisso, non solo simbolo cattolico ma anche simbolo del patrimonio storico-culturale italiano, torni al suo posto subito subito!” rimarcano gli esponenti della Lista Dante.

