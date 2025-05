Politica

SARONNO – “Caro Augusto, che piacere vedere che i miei consigli sono stati utili ed hai ritrovato la favella. C’è ancora qualche piccola cosa da limare, già, perché nel tuo storytelling manca sempre qualcosa.”

È la replica del capolista di Fratelli d’Italia, Gianpietro Guaglianone, nel botta e risposta con l’ex sindaco Augusto Airoldi.

“Mi permetto anche io di sottolinearti alcuni punti. Sei diventato sindaco sul finire dell’emergenza Covid, in tempi di Pnrr: una disponibilità economica unica, a cui si sono aggiunti i fondi di Lura Ambiente. E tu cosa hai fatto?

Hai rifatto una piazza uguale a prima, senza niente di nuovo: niente per i bimbi, niente per gli anziani (non ci sono neanche le panchine), niente per la socialità. Hai rinnovato il parco del Seminario tagliando delle piante e hai sistemato degli impianti sportivi, facendo piovere al Paladozio e scontentando Osa, Rugby e Fbc Saronno. Non proprio risultati di cui vantarsi a conti fatti. Ah, stai facendo la Rodari, giusto… ma dopo aver perso un finanziamento da 4 milioni di euro: una piccola cosa che ti dimentichi sempre di ricordare come il fatto che, per giustificare questo pasticcio della tua Amministrazione, hai bollato come ‘scuola di cartone’ il progetto realizzato dagli uffici comunali prima di te.

Hai avuto a disposizione fondi incredibili per la nostra città, ma hai comunque voluto fare cassetta col cambio di destinazione d’uso del campo di via Fiume. Era destinato a ‘verde e sport’, ma hai scelto il cemento! Niente parco, niente impianto sportivo. Hai tolto l’unica struttura ricettiva del Comune di Saronno, una struttura virtuosa e molto apprezzata. Così abbiamo detto addio all’Ostello di Saronno.

Mi fermo, perché per affrontare il tema delle tue mancate convocazioni (vero assessore alla sicurezza?) mi ci vorrebbe troppo tempo, anche riprendendo tutte le volte che le convocazioni sono state richieste e tu non hai neanche risposto. Perché era brutto dire ‘non ho i numeri’ o ‘non ne voglio parlare’ o ‘sono invenzioni delle opposizioni e della stampa’.

Certo Augusto, parliamo volentieri del mio passato, ma anche del presente di Saronno, con le elezioni in tempo di record, il commissariamento e il consiglio comunale bloccato per mesi, senza che tu degnassi di una spiegazione i cittadini. O ti sei dimenticato del silenzio post ritiro del bilancio? Della tua strategia a maggioranza variabile (per approvare il bilancio consolidato o superare la sfiducia), segno della vecchia politica che ha immobilizzato il Comune per mesi.”

