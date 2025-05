Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 4 maggio, spiccano l’allerta meteo diramata per l’arrivo di piogge intense e temporali, un party legato a un giro di droga su Telegram, e le iniziative in vista delle elezioni amministrative, con candidati sul palco e flash mob sportivi. Non mancano novità per la viabilità in città.

Un nuovo avviso di allerta meteo interessa Saronno e il Saronnese, con piogge e temporali attesi a partire dal pomeriggio di domenica e per tutta la giornata di lunedì.

Una 17enne è stata ricoverata dopo aver partecipato a una festa legata a un giro di spaccio via Telegram: coinvolti alcuni giovani di Cogliate, ora finiti nei guai.

Dal 5 al 17 maggio è previsto un cantiere in via Piave per la realizzazione di un nuovo dosso, intervento pensato per migliorare la sicurezza stradale nella zona.

Un flash mob in piazza ha celebrato l’asd Pirri Calcio di Cagliari, suscitando anche il tifo di un candidato alle prossime elezioni comunali.

Quattro candidati sindaco sul palco, dieci domande a testa e un’urna per raccogliere dubbi e quesiti lasciati dal pubblico.

Con un post diretto e critico, Guaglianone di Fratelli d’Italia si è rivolto al sindaco uscente: “L’amore non basta se non c’è trasparenza, ascolto e comunicazione vera”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09