Varesotto

BUSTO ARSIZIO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, lunedì 5 maggio, alle 11 in via Monteberico, nel territorio comunale di Busto Arsizio, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone, che hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono giunti i soccorritori per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto vigili del fuoco: una immagine dell’incidente stradale avvenuto in via Monteberico a Busto Arsizio questa mattina, con i pompieri durante il loro intervento per collaborare a soccorrere i feriti, non gravi e per la massa in sicurezza dell’area dove si è verificato il sinistro)

05052025