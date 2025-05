Saronnese

SARONNO – Domenica 4 maggio sei chiese evangeliche della zona si sono riunite per un incontro regionale nella tensostruttura della Pro Loco di Caronno Pertusella, aperto anche alla cittadinanza. L’evento è stato ospitato dalla chiesa evangelica Nuova Vita di Caronno Pertusella, promotrice dell’iniziativa insieme alle altre comunità coinvolte. È stata una giornata speciale, ricca di gioia, fraternità e approfondimento spirituale.

L’incontro si è aperto con momenti di lode coinvolgenti, guidati da un gruppo musicale composto da membri delle diverse chiese partecipanti. La musica e i canti hanno creato un’atmosfera vibrante, trasmettendo entusiasmo e unità tra i presenti.

Il cuore dell’incontro è stata la predicazione sul tema “Fortificatevi nel Signore”, un incoraggiamento tratto dalla Bibbia che ha invitato tutti a rafforzare la propria fede nella vita quotidiana. A seguire, i partecipanti si sono suddivisi in piccoli gruppi per riflettere insieme in modo pratico sul messaggio ascoltato. Questo momento di scambio ha favorito un dialogo profondo e il rafforzamento dei legami tra credenti di chiese diverse, creando nuove amicizie e consolidando la comunione fraterna.

Anche i più piccoli hanno avuto la loro parte in questa giornata: bambini e ragazzi sono stati accolti e seguiti da un team di volontari che ha preparato per loro attività significative, tra cui un insegnamento biblico, giochi e momenti di relazione, vissuti con entusiasmo e partecipazione.

A conclusione dell’incontro, un folto numero di partecipanti si è trattenuto per un picnic comunitario. Le tavolate si sono riempite di pietanze preparate con cura e condivise con generosità, offrendo un tempo prezioso di convivialità che si è protratto fino al tardo pomeriggio.

“Un evento tanto atteso e vissuto con gioia da grandi e piccoli – concludono gli organizzatori – che ha lasciato nei cuori il desiderio di rivedersi anche l’anno prossimo. Una dimostrazione concreta di come l’unità tra chiese possa diventare una testimonianza viva per la città”.

