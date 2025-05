Politica

SARONNO – Con un tono diretto e senza giri di parole, Rienzo Azzi, candidato sindaco per il centrodestra unito a Saronno, ha replicato all’europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini che nei giorni scorsi si era espresso pubblicamente sul suo conto. Azzi ha scelto la forma della lettera aperta per rispondere, sottolineando con ironia e determinazione la sua posizione.

“Gentile onorevole, sono lusingato di essere nei suoi pensieri“, esordisce Azzi, aggiungendo: “Mi chiedo quando il Pd di Saronno, per vincere queste elezioni, farà venire Mazinga o Jeeg Robot“,

“Con tutta la simpatia le rispondo che non mi permetterei mai di affermare che un politico senza neppure uno straccio di laurea non possa far bene il presidente di una regione come l’Emilia Romagna.

Posso però affermare con certezza che i politici come lei, che hanno sempre vissuto solo di politica, non possono comprendere il valore aggiunto che qualunque attività lavorativa da proprio a chi fa politica.

Significa caro onorevole incontrare ogni giorno la gente vera, vivere nel mondo reale, comprendere i problemi della tua città e della tua gente perché li vivi direttamente e non incontrare come lei, chi ti si avvicina solo perché sei il potente di turno. Significa essere libero e indipendente nelle scelte.

La informo che a Saronno avete “scaricato” un sindaco h24! Quindi immagino che quello che proponete adesso sia h25 o 26! Credo invece che un sindaco debba essere preparato e competente…e magari “intelligente” cosa che sembra essere un “peccato”.

Concludo caro onorevole rispondendole che si sbaglia, mi perdoni se mi permetto, ma io ci “tengo “ proprio a fare il sindaco e se i saronnesi me lo consentiranno invertirò il destino della mia città il cui declino ed il cui degrado è stato causato soprattutto dalle scelte dettate dalla cultura tipica del suo partito. Mi auguro che il Pd di Saronno, dopo questa brutta figura, inizi finalmente a parlare di qualcosa di concreto facendo finalmente decollare un confronto che finora l’ha visto assente”

