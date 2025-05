Città

SARONNO – Un angolo verde profumatissimo cresce tra banchi e shaker: alla sede Ial di via Carlo Marx, la sezione SB1 della classe Sala Bar1 ha scelto di coltivare piante e idee all’insegna dell’ambiente. In vista dell’Ecofestival, in programma sabato 24 maggio, i giovani studenti si sono messi in gioco con una sfida a squadre davvero speciale: creare cocktail analcolici utilizzando ingredienti coltivati direttamente da loro.

È così che è nata una micro serra all’interno della scuola, frutto di un progetto che unisce sostenibilità, riciclo e passione per il mondo del bar. Non solo ortaggi e fiori, ma anche materiali di recupero: i ragazzi hanno scelto di usare contenitori di tetrapak – quelli di latte e succhi di frutta – come vasi, mentre per nutrire le piante hanno riciclato i fondi del caffè, trasformandoli in concime naturale.

Tra le piante più amate e utilizzate per le preparazioni spiccano menta, fragole, basilico viola e rosmarino, ingredienti freschi e profumati che verranno esaltati nei drink ideati per l’evento. Un’iniziativa, eseguita dalla docente Erika Perna, che dimostra come la creatività possa andare a braccetto con l’attenzione all’ambiente, trasformando una lezione in laboratorio in un’esperienza coinvolgente e utile per il futuro.

L’Ecofestival rappresenta per gli studenti un’occasione concreta per mettere in pratica le competenze acquisite e per trasmettere messaggi positivi alla comunità. Un progetto che valorizza l’impegno, l’ingegno e la voglia di costruire un mondo più sostenibile… anche partendo da un cocktail analcolico!

