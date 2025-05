news

SARONNO – Non si fa attendere la risposta di Ilaria Pagani, candidata sindaca del centrosinistra, alla lettera aperta con cui Rienzo Azzi ha attaccato l’onorevole Stefano Bonaccini. Dopo il botta e risposta a distanza tra il candidato del centrodestra e l’europarlamentare presidente del Pd, Pagani interviene direttamente nel dibattito.

ecco il testo integrale

“Il risveglio dal torpore di Azzi ha portato alla scomposta replica nei confronti di Stefano Bonaccini. Questa scomposta replica dimostra che Azzi è stato colpito nel vivo. Dedicarsi a tempo pieno come Sindaco vuol dire girare per la città, ascoltare i cittadini e essere in Comune ogni momento che è necessario. È un modo di intendere la politica da amministratori al 100% e non come un professionista che non vuole rinunciare, legittimamente, ai propri introiti professionali. È meglio dirlo senza nascondersi dietro un dito”.

E continua: “Azzi butta la palla in tribuna dicendo che per ora non si è parlato di contenuti. A dir la verità l’incontro con Bonaccini in piazza è stato organizzato proprio per presentare le mie, le nostre proposte. Azzi poteva venire. Ho letto il suo programma e di proposte concrete ne ho trovate veramente poche. I saronnesi decideranno domani sera al teatro Giuditta Pasta chi porta avanti una politica di contenuti e idee e chi solo fumo”

