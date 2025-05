Comasco

ROVELLASCA – È in programma per la serata di oggi lunedì 5 maggio a partire dalle 21 un incontro pubblico dedicato al Controllo del Vicinato. L’appuntamento si terrà alla Casa della Comunità di Rovellasca, situata nell’edificio delle ex scuole elementari, in piazza Risorgimento 15. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, è promosso per informare e sensibilizzare la popolazione sul progetto di sorveglianza attiva e partecipata tra vicini, volto a migliorare la sicurezza e la qualità della vita all’interno del territorio comunale.

L’invito a partecipare è rivolto in particolare a residenti, famiglie e commercianti interessati a conoscere meglio le modalità operative del progetto e le opportunità di collaborazione con le forze dell’ordine.

