SARONNO – Una tappa a Saronno per incontrare il candidato sindaco Rienzo Azzi e i candidati della Lega e del centrodestra unito. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, nuovo momento clou della campagna elettorale con la presenza in centro città del ministro Giancarlo Giorgetti, esponente leghista.

Ultima visita a Saronno di Giorgetti risale al 2021. Si tratta del primo big della politica a sostegno del centrodestra dopo che sabato la coalizione del centrosinistra aveva visto la presenza del presidente Pd Stefano Bonaccini.

