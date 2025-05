Eventi

SARONNO – Dopo il successo delle prime tre edizioni che hanno coinvolto oltre 300 partecipanti da tutto il mondo, la città di Saronno e la

Fondazione culturale Giuditta Pasta presentano con orgoglio la quarta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta” , prestigioso appuntamento dedicato ai giovani talenti del canto lirico internazionale.

Il concorso prevede tre fasi : eliminatoria, semifinale e finale. Quest’ultima si svolgerà il 10 maggio alle 21, in forma di concerto lirico con orchestra, aperto al pubblico e a ingresso gratuito (su prenotazione). I concorrenti saranno accompagnati dalla Italian Academy Orchestra e valutati da una giuria di prestigio internazionale , presieduta dal maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Le date da segnare in agenda:

7 maggio , alle 21 – serata di apertura : “La Traviata” in forma di concerto

, alle – serata di apertura : “La Traviata” in forma di concerto 7, 8 e 9 maggio – selezioni aperte al pubblico

– selezioni aperte al pubblico 10 maggio, alle 21 – finale del concorso con orchestra lirico-sinfonica

Entrambi gli eventi si terranno al teatro Giuditta Pasta di Saronno. Biglietti e prenotazioni disponibili su: https://biglietteria.teatrogiudittapasta.it/list/events

Il concorso, diretto dal maestro Maurizio Moretta, mette in palio borse di studio per un totale di 11.000 euro, così suddivise:

1º premio – 6.000 euro (assessorato alla cultura di Saronno)

2º premio – 2.000 euro (assessorato alla cultura di Saronno)

3º premio – 1.000 euro (Illva Saronno Holding)

premio “Giuditta Pasta” – 1.000 euro (Pubbligraf&Dama)

premio “Città di Saronno” – 500 euro (Ottica Bergamini)

premio del pubblico – 500 euro (Studio medico AFI)

Giuria internazionale 2025: maestro Giovanni Cultrera (presidente di giuria), maestro Shinichi Sakuma (Kumamoto City Opera, Giappone), Adriana Molina (Agenzia artistica, Madrid), maestro Vito Clemente (ICO Bari), maestro Marco Vinco (Arena Sferisterio Macerata), maestro Maurizio Colasanti (direttore d’orchestra), maestro Stefano Nigro (direttore e compositore) e Hiroko Morita (soprano).

Un omaggio a Giuditta Pasta, insigne soprano nata a Saronno nel 1797, che fu musa di Donizetti, Bellini e Pacini. A lei è dedicato il teatro cittadino e il concorso che, sin dal 2019, offre ai giovani cantanti l’occasione di seguire le sue orme, calcando palcoscenici internazionali grazie a un’iniziativa culturale che unisce musica, formazione e identità del territorio.

(foto d’archivio)

