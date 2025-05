Volley

SOLARO – Nella giornata di ieri 4 maggio, si è conclusa a Solaro la settima edizione del Torneo Internazionale di pallavolo organizzato dalla Polisportiva Solaro in collaborazione con il Limbiate Volley al quale hanno partecipato diverse categorie under 16 femminile, under 15 maschile, open femminile e open maschile di squadre provenienti da tutta Europa tra cui la Lituania, l’Estonia e l’Austria, oltre le tante protagoniste del volley a livello regionale ed una società di Genova.

La competizione si era aperta lo scorso 30 aprile e si è conclusa ieri 4 maggio, giornata durante la quale sono avvenute le finali e le rispettive premiazioni. Al termine del torneo, la classifica vede al primo posto lo Zero 4 Limbiate nella categoria under 15 maschile ed open maschile mentre nelle categorie femminili di under 16 e open ad essere sul gradino più alto del podio sono la Lovvey Team di Paderno e Senago e il Solaro C.