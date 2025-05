Città

SARONNO – Un dolce simbolo di devozione e comunità ha conquistato Saronno: il “Carletto all’amaretto”, biscotto creato in onore del beato Carlo Acutis, è andato esaurito, testimoniando l’entusiasmo con cui la città ha celebrato il trentatreesimo compleanno del giovane beato.

Il “Carletto”, presentato in anteprima al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli lo scorso febbraio, si distingue per la sua forma circolare che richiama un’aureola e per le gocce di cioccolato che era proprio i tipo di biscotto preferito da Carlo Acutis. Il biscotto, nato da un’idea di don Massimiliano Bianchi, è stato prodotto artigianalmente da Massimo Borroni, già noto per la creazione dell’Amoretto. E’ stato mandato ad Assisi alla famiglia Acutis e donato il primo maggio all’arcivescovo Delpini.

I “Carletti” sono andati letteralmente a ruba: in molti hanno chiesto una nuova produzione.

Le celebrazioni per il compleanno di Acutis hanno visto una partecipazione straordinaria: venerdì 3 maggio il Santuario era gremito di ragazzi, famiglie e fedeli, riuniti per un momento di preghiera guidato da monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio Cause dei Santi dell’arcidiocesi di Milano, seguito dalla messa delle 18. L’atmosfera di raccoglimento e gioia ha reso l’evento particolarmente sentito dalla comunità.

Il successo del “Carletto” e la partecipazione alle celebrazioni sottolineano il profondo legame tra la città e la figura di Carlo Acutis, giovane beato che continua a ispirare con il suo esempio di fede e dedizione. Il biscotto, oltre a deliziare il palato, rappresenta un gesto concreto di memoria e condivisione, capace di unire generazioni diverse nel ricordo di un giovane che ha fatto della sua vita un dono per gli altri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09