iltra2

TRADATE – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di domenica 4 maggio in via ai Ronchi, a Tradate, dove un uomo di 57 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta in bicicletta. L’allarme è scattato alle 12.55, con la segnalazione giunta da una zona periferica e defilata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa italiana. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla centrale Areu.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato alle 14.15 per ulteriori accertamenti; non ha comunque riportato lesioni tali da essere ritenuto in pericolo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: l’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato trasportato il ferito)

05052025