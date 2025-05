Calcio

SARONNO – Ieri ultima giornata di regular season nel girone A di Eccellenza lombarda, con i verdetti definitivi. La Caronnese chiude il campionato al terzo posto superando di misura la Rhodense: a decidere l’incontro è il gol di Cannizzaro al 15’ del primo tempo, che consegna alla formazione rossoblù il successo numero 24 in stagione e la miglior difesa del girone.

Giornata amara invece per l’Fbc Saronno, battuto 1-0 dal Sedriano: la rete di Menni al 10’ della ripresa vale i tre punti per i padroni di casa, che salutano il proprio pubblico con una vittoria. I biancocelesti chiudono comunque il torneo a metà classifica, a quota 50.

In vetta, il Pavia completa l’opera espugnando per 2-1 il campo della Lentatese: protagonisti Ardemagni e Dugourd, che firmano le reti decisive. Con questo successo, il Pavia sale a 76 punti e conquista la promozione diretta in Serie D.

Alle sue spalle, la Solbiatese vince 2-0 sul campo del Base 96 Seveso (doppietta di Scapinello) e conclude a una sola lunghezza di distanza.

I playoff

Playoff per la stessa Solbiatese e per la Caronnese, mentre resta fuori l’Ardor Lazzate, che si consola con il sorpasso sul Cinisello grazie al successo in rimonta (2-1) con gol di Spitaleri e Giangaspero.

La Sestese ribalta l’Ispra e blinda la salvezza con un 2-1 firmato da Ippolito e Pellini.

Missione compiuta anche per il Legnano, che centra la permanenza in categoria superando 3-0 il Robbio Libertas con una doppietta di Ballgjini e una rete di La Torre.

Casteggio ai playout, nonostante il 2-1 in casa del Mariano, mentre chiude in bellezza il Meda, che regola 3-0 la Vergiatese.

Risultati ultima giornata – Eccellenza, girone A

Base 96-Solbiatese 0-2 (5′, 12′ st Scapinello)

Caronnese-Rhodense 1-0 (15′ pt Cannizzaro)

Cinisello-Ardor Lazzate 1-2 (31′ pt Stefanoni, 7′ st Spitaleri, 35′ st Giangaspero)

Ispra-Sestese 1-2 (23′ pt Ippolito, 31′ pt Pellini, 44′ st Oldrini)

Legnano-Robbio Libertas 3-0 (25′ pt La Torre, 31′, 42′ pt Ballgjini)

Lentatese-Pavia 1-2 (33′ pt Ardemagni, 24′ st Dugourd, 30′ st Arienti)

Mariano-Casteggio 1-2 (44′ pt Orellana Cruz, 14′ st Bargiggia, 49′ st rig. Murriero)

Meda-Vergiatese 3-0 (reti di Annoni, Miccoli)

Sedriano-FBC Saronno 1-0 (10′ st Menni)

Classifica finale

Pavia 76, Solbiatese 75, Caronnese 74, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 59, FBC Saronno 50, Sestese 44, Cinisello 40, Legnano 39, Lentatese 39, Vergiatese 38, Casteggio 37, Ispra 35, Sedriano 33, Meda 30, Robbio Libertas 25, Base 96 Seveso 22

05052025