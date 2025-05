Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Ha tentato di attraversare il passaggio a livello nonostante le transenne si stessero abbassando, ma è rimasto bloccato tra le sbarre, finendo per danneggiarla una. È successo questa mattina, lunedì 5 maggio, in via Baracca, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente che ha reso necessaria l’interruzione temporanea della viabilità ferroviaria e stradale.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’automobilista avrebbe provato a superare il passaggio a livello mentre si stava chiudendo. Il veicolo è rimasto incastrato e ha colpito con forza la transenna, provocandone la rottura. Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura hanno richiesto un intervento immediato.

Sul posto è già intervenuto il personale che si è attivato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il corretto funzionamento del passaggio a livello. L’episodio ha causato qualche rallentamento alla circolazione dei treni e disagi agli automobilisti. E’ intervenuta anche la polizia locale per regolare la circolazione. L’esatta dinamica dell’accaduto sarà oggetto di accertamenti.

Si registrano ritardi fino a 20 minuti. Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09