VENEGONO SUPERIORE – Grande successo ieri per la Giornata delle associazioni di Venegono Superiore.

Soddisfatto il sindaco venegonese, Walter Fabiano Lorenzin: “La giornata è stata l’occasione perfetta per dire grazie a tutte quelle persone che, spesso dietro le quinte, dedicano tempo, energia e cuore alla nostra comunità. Le associazioni del nostro paese sono un motore fondamentale: promuovono cultura, sport, ambiente, solidarietà e tanto altro. Quello che si è respirato oggi è il vero spirito di Venegono: collaborazione, entusiasmo e voglia di fare insieme Un grande grazie va a tutti i volontari, ai presidenti, ai soci e a chiunque, anche con un piccolo gesto, contribuisce a far crescere il nostro paese”.