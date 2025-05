Volley

SARONNO – All’ultima prova di regular season al Paladozio di via Biffi lo scorso fine settimana una netta vittoria per i padroni di casa della Pallavolo Saronno, che restano dunque nelle zone alte della classifica della serie B maschile di volley: contro Novi Ligure è infatti arrivato un successo per 3-0.

“Vincenti nell’ultima partita in casa i nostri amaretti che battono con un netto 3-0 gli avversari di Novi Ligure. Da segnalare il saluto al volley giocato da parte del nostro centralone Simone Buratti che “appende le scarpette al chiodo” dopo 21 anni di volley giocato, 13 dei quali proprio a Saronno” riepilogano i dirigenti del club saronnese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: immagine di gruppo della Pallavolo Saronno dopo la bella vittoria su Novi Ligure)

05052025