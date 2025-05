Volley

CARONNO PERTUSELLA – Rossella Caronno cade in trasferta 3 a 1 contro Sant’Anna. I gialloblù hanno disputato questa sera la loro ultima trasferta di campionato contro i pimotensi del Sant’Anna, purtroppo chiudendo la sfida con una sconfitta per 3 a 1. Dopo un inizio promettente, i ragazzi di coach Gervasoni non sono riusciti a mantenere il ritmo e hanno ceduto il passo agli avversari.

Il primo set è molto equilibrato, merito anche delle grandi difese da entrambe le parti, ma poi, nel finale del parziale Caronno ha avuto 3 set point (21-24) che i padroni di casa hanno annullato vincendo il set (28-26). Altro discorso il secondo set che, dopo un inizio sempre all’insegna dell’equilibrio, ha visto sempre condurre i torinesi fino al 25-21. Ma è nel terzo set che vediamo la reazione di Crusca e compagni che partono con un 1-5 e riescono a tenere lontano l’avversario fino al 18 pari, ma i nostri ragazzi non si sono fatti scoraggiare dal punteggio e con un servizio più efficace riescono a vincere il periodo (21-25). Inizia bene anche il quarto set che vede i gialloblù portarsi sul 6-8 per subire poi un parziale di 12 punti che conduce i torinesi al 18-9, coach Gervasoni opera dei cambi che permettono ai nostri ragazzi di riprendere fiato e portarsi sul 23-16 ma ormai il set è compromesso e si chiude 25-17 per Sant’Anna.

Questa sconfitta ha conseguenze dirette sulla nostra posizione in classifica e con una sola partita rimasta nel campionato di volley serie B, l’attenzione si sposta ora sul prossimo incontro che vedrà i caronnesi affrontare Garlasco, già qualificata per i playoff, sabato prossimo.

Sant’Anna-Ets Rossella Caronno 3-1 (28-26/25-21/21-25/25-17)

