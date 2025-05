Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Ancora un grave episodio di abbandono di rifiuti nelle campagne comunali, questa volta all’interno dell’area del Parco delle Groane. La polizia locale, sotto la direzione del comandante Luca Leone, ha individuato e denunciato due persone responsabili di un’ingente discarica abusiva.

L’intervento è scattato dopo il ritrovamento, da parte di una pattuglia in servizio, di un cumulo di rifiuti esteso su circa 30 metri quadrati. Tra il materiale abbandonato sono stati rinvenuti materassi, mobili, sanitari, plastica, polistirolo, telai, cartongesso, giochi per bambini e diversi sacchi neri contenenti rifiuti indifferenziati.

Grazie alle indagini e all’ausilio della videosorveglianza urbana, gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili. Si tratta di due uomini: uno residente ad Arese, proprietario dei rifiuti, e uno a Limbiate, proprietario dell’autocarro utilizzato per lo scarico. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Milano. Oltre alla denuncia, è stata comminata a ciascuno una sanzione amministrativa di 5.000 euro. I due dovranno inoltre provvedere al ripristino dei luoghi, in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, che seguirà l’evoluzione della vicenda in collaborazione con l’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività della Polizia Locale in materia di sicurezza urbana e tutela ambientale.

(foto: la montagna di rifiuti abbandonati)

06052025