Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rienzo Azzi candidato sindaco del centrodestra unito in merito al botta e risposta con Stefano Bonaccini e Ilaria Pagani in merito alla scelta del futuro sindaco di fare solo il primo cittadino o proseguire con la propria attività professionale.

“Ilaria (ci diamo del tu normalmente), sono certo che questa risposta non l’hai scritta tu. Se posso permettermi cambia consiglieri. E’ evidente che proprio non avete idea di cosa significhi essere imprenditore. Non e’ il rinunciare o meno al proprio reddito. E’ che le persone che lavorano per te non possono rinunciare al loro! Chi dice che il sindaco deve essere a tempo pieno?

Le capacità personali non contano per voi giusto? Mandate quindi a casa un sindaco h24 per cosa? Non ha governato bene? E tu dove eri? Non parlo di te, ma ovvio che se un candidato non ha né arte né parte dal punto di vista lavorativo (parlo di lavoro vero e non far politica), giura che sarà lì a tempo pieno! E cos’altro deve fare, povero? La domanda da farsi e’ piuttosto se un candidato che non ha concluso molto sul lavoro sia in grado di concludere qualcosa per la città.

Per voi h24 e’ la cosa più importante ma non sufficiente per ricandidare il sindaco uscente. E posso dirvi da imprenditore, e quindi da chi qualcosa ha dimostrato nella vita (insieme ai miei impiegati che lo dimostrano tutti i giorni con me), che Airoldi, del quale non condivido diverse scelte perché ovviamente abbiamo idee diverse, e’ stato un buon sindaco di sinistra.

E questo Pd saronnese che fa venire Bonaccini a fare brutte figure (non ne aveva bisogno…) e mette in bocca a Pagani cose non sue, credo avrà brutte sorprese anche in casa propria (grazie per il favore personale di esservi spaccati, non sempre le cose si ricompongono, manco con l’attack).

Poi ve la prendete con me, che ho sempre lavorato e che ho fatto politica a certi livelli per tanti anni, anche lì dimostrando che l’approccio giusto non e’ quello dell’impiegato h24. Cari amici del Pd, se vi ho convinti a non continuare su una strada che sta facendo del male al vostro candidato, sono contento perché finalmente parlerete di programmi. Noi abbiamo parlato di welfare e ieri sera abbiamo parlato di sanità. Voi state parlando di h24… mi auguro di non dover fare solo confronti con Airoldi e Ciceroni.”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09