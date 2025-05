iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Dopo la Fiera del Cardinale che ha animato il centro storico domenica 4 maggio, il calendario degli eventi prosegue con numerosi appuntamenti fino alla fine del mese, promossi dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

Sabato 10 maggio alle 21, nella ex sala consiliare di piazza Garibaldi, si terrà “L’incanto di Orfeo: nuovi suoni da scoprire”, performance musicale di Max De Aloe (armonica cromatica, fisarmonica, live electronics) con la partecipazione di Hamletsynthesized.

Domenica 11 maggio, la giornata inizierà alle 7.30 con la partenza della “Athlon Run”, gara podistica competitiva e non competitiva con partenza e arrivo al Castello di Monteruzzo (via Marconi 1), organizzata da Ass Athlon Runners. Nel pomeriggio, alle 17, sempre al Castello di Monteruzzo, è in programma la sfilata di moda mare “Parigine in bikini 2025”, a cura di Sotto e Sopra Intimo, Castelleventi e commercianti locali.

Sabato 17 maggio alle 18, torna l’appuntamento con “Tra arte e degustazione” (XIII edizione), un itinerario tra vini, cultura, gastronomia e musica che si snoderà tra piazza Garibaldi e il Castello di Monteruzzo (foto), a cura di Comune e Pro Loco.

Domenica 18 maggio dalle 10.30 alle 17, i più piccoli potranno partecipare a “Pompiere per un giorno” al Castello di Monteruzzo: percorso ludico per aspiranti pompieri, organizzato dai vigili del fuoco di Varese.

Sempre domenica 18, alle 18, nella ex Sala Consiliare, secondo appuntamento con “L’incanto di Orfeo”, stavolta con Enzo Gabaglio (violoncello, live electronics) e Hamletsynthesized.

Venerdì 23 maggio alle 16.30, la Biblioteca Civica (via Marconi 1) ospiterà “Storie di terra, storie di mare”, letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni con laboratorio, a cura del gruppo Voci di Carta.

In serata, alle 21, al Castello di Monteruzzo, andrà in scena il concerto “Il suono del dolore” con il gruppo Temporaneamente, dedicato al tema della violenza sulle donne.

Sabato 24 maggio alle 17, al Museo Arte Plastica (via Roma 29), si inaugura la mostra “Forme Urbane al MAP” dell’associazione UrbanSolid, visitabile fino a domenica 15 giugno.

Domenica 25 maggio doppio appuntamento.

Alle 8, dal Castello di Monteruzzo partirà la pedalata benefica non competitiva “Pedala con Lino”, a cura del Team Lino.

Alle 16, al Caffè Lucioni in piazza della Repubblica, il ciclo “Tè con l’autore” propone l’incontro “C’era una volta Goldrake” con lo scrittore Massimo Nicora, a cura dell’associazione Borgo Antico.

Mercoledì 28 maggio alle 21, sempre al Castello di Monteruzzo, si terrà “Nepal: non solo montagne”, videoracconto di un viaggio con Patrizia Broggi, a cura del Comune.

Sabato 31 maggio si chiude in bellezza con due appuntamenti:

dalle 15 alle 19, in piazza Garibaldi, torna “Il borgo dei balocchi” (XI edizione), con giochi, laboratori e intrattenimento per bambini;

alle 18, al Castello di Monteruzzo, chiusura del mese con “Aperitivo in terrazza”, a cura della Pro Loco.

Per informazioni Ufficio Cultura comunale, telefono 0331858301.

06052025