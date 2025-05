Altre news

SARONNO – Martedì 6 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge persistenti per l’intero arco della giornata. Sono attesi circa 8 mm di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una massima di 19°C e una minima di 12°C. I venti soffieranno da Est-Nordest: moderati al mattino e deboli nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la città.

La situazione meteorologica è influenzata da una vasta area di bassa pressione che sta interessando tutta la Lombardia, portando condizioni di instabilità diffusa. Anche nel resto della regione si registrano cieli coperti e piogge deboli, con intensificazioni temporanee in alcune zone. In particolare, sulle pianure occidentali e orientali si segnalano rovesci anche temporaleschi nelle ore mattutine e serali, mentre un temporaneo miglioramento è atteso nelle ore centrali. Sulle Prealpi e Alpi il maltempo si manterrà costante per gran parte della giornata.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà simile a Saronno, con cieli coperti e deboli piogge per tutta la giornata. Le temperature risulteranno leggermente più basse rispetto a Saronno: a Tradate si registreranno massime di 17°C e minime di 11°C, mentre a Lazzate si toccheranno i 18°C di massima. Da segnalare la presenza di un’allerta meteo per pioggia nell’area di Tradate, a differenza delle Groane e di Saronno dove non sono previste criticità.

