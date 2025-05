Calcio

CERIANO LAGHETTO – Nonostante il sogno playoff sfumato per soli due punti, in casa Dal Pozzo Calcio è tempo di bilanci, ma anche di rilancio. Chiusa la decima stagione con 52 punti e tanti momenti esaltanti (nel campionato di Seconda categoria), la società gialloverde ha già in calendario alcuni importanti appuntamenti per restare unita e progettare il futuro. Si comincia mercoledì 7 maggio alle 21, con l’assemblea dei soci e delle socie all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario a Saronno: un’occasione per confrontarsi, fare il punto sul percorso sportivo e condividere idee per la stagione che verrà.

Venerdì 9 maggio, invece, è il momento della cena primaverile: un appuntamento conviviale aperto a tutti i simpatizzanti, con ancora alcuni posti disponibili. Le prenotazioni sono aperte, e l’invito è a diffondere la voce.

Già in cantiere anche due eventi molto attesi: la festa di fine stagione e il classico torneo Kick n’ Drink, in programma il 28 e 29 giugno, che promette anche quest’anno divertimento e partecipazione.

Quanto alla stagione appena conclusa, in casa gialloverde prevale il rammarico per non aver raggiunto i playoff, ma cresce anche la consapevolezza della crescita sportiva dimostrata. “Difficilmente ci siamo sentiti inferiori agli avversari”, si legge nella nota del club, che ringrazia tutta la rosa per l’impegno, lo spirito e l’attaccamento mostrati, oltre allo staff tecnico guidato da Stefano Imburgia, con Marco Borgatti e Silvio Palumbo al suo fianco.

Un pensiero particolare va anche ai tanti che lavorano dietro le quinte: accompagnatori (in primis Marco Mura), fotografi, grafici, chi organizza eventi, segue la burocrazia o continua a raccontare e sostenere il progetto.

Ora qualche settimana di pausa, poi si comincerà a pensare alla stagione 2025-26. E nel frattempo, come sempre al Dal Pozzo, c’è chi sogna, chi si attiva e chi tiene acceso il tamburo della passione.

