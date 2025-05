Città

SARONNO – È iniziato il momento clou della campagna elettorale: “Saronno sul palco”, il confronto pubblico tra i candidati sindaco, è in corso in diretta dal Teatro Giuditta Pasta. L’evento, promosso dal Rotary Club Saronno con la collaborazione di Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno, rappresenta un’occasione unica per ascoltare le proposte di chi si candida a guidare la città.

Sul palco Novella Ciceroni, Augusto Airoldi, Rienzo Azzi e Ilaria Pagani si confrontano su dieci domande, con tempi uguali per tutti, moderati dalla direttrice di ilSaronno Sara Giudici.

QUI LA DIRETTA TESTUALE

