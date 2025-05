Città

SARONNO – Un impegno concreto per il rilancio dell’ospedale cittadino: è quanto emerso lunedì 5 maggio durante l’incontro pubblico “Salute & Ospedale – Le scelte decisive per il futuro”, organizzato a Villa Gianetti. Protagonista della serata è stata la fondazione Saronno in salute, rappresentata dal presidente Gianfranco Librandi, che ha illustrato nel dettaglio gli investimenti già realizzati e quelli in programma a favore del presidio ospedaliero di Saronno.

Nel corso del suo intervento, Librandi ha presentato un elenco di dotazioni tecnologiche già operative in vari reparti dell’ospedale: tra queste il microscopio operatorio Zeiss Tivato 700 per Otorino, il laser Cyber TM per la Chirurgia, un nuovo fluorangiografo per Oculistica e uno spirometro con cabina pletismografica per la Medicina. Attivo anche un laser chirurgico Acupulse per Otorino e un laser HO 100 Magneto per l’Urologia. In arrivo a maggio anche una MOC per il reparto di Radiologia. In totale, il valore degli interventi effettuati è pari a 775.000 euro.

Ma l’azione della fondazione non si ferma qui: sono in fase di chiusura ulteriori investimenti per un valore complessivo di 450.000 euro. Tra le attrezzature in arrivo ci sono un portatile per scopia per la chirurgia endoscopica, onde d’urto radiali e focali per la riabilitazione, un ecografo per ortopedia e diverse poltrone e attrezzature mobili per Oculistica e Medicina nucleare.

Guardando al futuro, la strategia della fondazione punta all’attivazione di un laboratorio di emodinamica per il reparto di Cardiologia, per un investimento stimato in ulteriori 300.000 euro. Il totale generale degli interventi previsti dalla fondazione supera così 1.500.000 euro.

Alla serata hanno partecipato anche Emanuele Monti, presidente della Commissione regionale Sostenibilità sociale, Gianfranco Librandi in qualità di presidente della fondazione, Alessandro Fagioli, sindaco emerito di Saronno, e Mario Busnelli, portavoce di Saronno Point. Le conclusioni sono state affidate al candidato sindaco Rienzo Azzi. A moderare l’incontro è stato il giornalista Roberto Poletti.

L’appuntamento ha offerto ai cittadini un momento di confronto sul presente e sul futuro dell’ospedale di Saronno, evidenziando il ruolo centrale che la fondazione Saronno in salute sta svolgendo per il miglioramento dell’offerta sanitaria locale.

