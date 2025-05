Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 5 maggio, spiccano l’allagamento al supermercato Prealpi e la visita del ministro Giorgetti a Saronno. Grande curiosità per i biscotti dedicati a Carlo Acutis andati a ruba, mentre a Venegono un’auto ha provocato danni al passaggio a livellO.

Emergenza al supermercato al Prealpi, costretto a chiudere temporaneamente dopo un improvviso allagamento: i clienti sono stati invitati ad abbandonare il punto vendita per motivi di sicurezza.

In occasione del compleanno del beato Carlo Acutis, i biscotti a lui dedicati sono andati esauriti in poche ore, riscuotendo grande interesse tra fedeli e cittadini.

Non si è fatta attendere la risposta di Rienzo Azzi alle critiche di Stefano Bonaccini: “Lei vive di politica, io vivo tra la gente”, ha dichiarato, rivendicando l’impegno costante sul territorio.

Un’auto è rimasta bloccata sui binari al passaggio a livello di Venegono, rompendo una delle transenne e causando momenti di apprensione.

Il ministro Giancarlo Giorgetti è arrivato a Saronno per sostenere il centrodestra.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09