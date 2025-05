Lombardia

MILANO – “La squadra ha saputo incidere nella gara di andata, trovando la chiave per mettere in difficoltà un grandissimo avversario in un ambiente complicato. Quindi i tifosi dell’Inter devono vivere con fiducia l’attesa della partita”. Così Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, a margine dell’evento “La stagione azzurra del volley” che si è svolto in Regione a Milano, ai microfoni di Lombardia Notizie in vista della semifinale di Champions League in programma questa sera a San Siro, Inter-Barcellona delle 21.

“L’attesa di partite così importanti – ha proseguito De Giorgi – è bella per le sensazioni forti che porta con sé, per le tensioni positive e negative. In ogni caso bisogna godersela senza troppi eccessi, perché alla fine è un gioco che ci appassiona, ma che rimane sempre un gioco. E poi le sfide continuano”.

(foto archivio: tifosi interisti festanti anche a Saronno, dove se ne contano molti, in occasione di un precedente appuntamento)

