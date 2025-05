Cronaca

SARONNO – Erano inseguiti dalle pattuglie della polizia sin da Como, i giovani a bordo della vettura che si è ribaltata all’uscita autostradale della A9 a Saronno, inforcando a tutta velocità la rotonda di via Lazzaroni. In base alle prime notizie disponibili, il terzetto alle 14 aveva rapinato un portavalori mentre passava nei pressi dello stadio, alleggerendolo di una valigetta con preziosi e quindi dileguandosi su un suv Kia Sportage, quasi subito intercettata dai mezzi della polizia di Stato, già nell’abitato comasco, lungo la Napoleona. L’inseguimento è proseguito per tanti chilometri, lungo l’autostrada A9 in direzione sud, sino all’uscita di Saronno dove è avvenuto l’incidente.

I banditi (si tratterebbe di quattro persone) sono stati estratti praticamente incolumi dal suv, gravemente danneggiato, e sono stati presi in consegna dagli agenti, accorso con carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco ed ambulanze. Via Lazzaroni, tratto locale dell’ex statale Varesina, è stato temporaneamente chiuso al traffico.

