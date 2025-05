Comasco

ROVELLO PORRO – Un momento di preghiera e musica per celebrare un secolo di storia e fede. Oggi, martedì 6 maggio alle 21, nel Santuario della Beata Vergine del Carmine di Rovello Porro, è in programma un evento speciale in occasione del centenario della ricostruzione del santuario (1925–2025). La serata si aprirà con la recita del rosario guidata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La preghiera sarà arricchita dall’accompagnamento musicale di un quartetto d’archi composto da “prime parti” dell’Orchestra Filarmonica di Milano:

Luca Santaniello, primo violino

Lycia Viganò, violino

Gabriele Mugnai, viola

Mario Shirai Grigolato, violoncello

Insieme a loro anche il soprano Marika Lukas.

Durante la serata verranno eseguiti alcuni brani selezionati per l’occasione:

Aria sulla quarta corda di J. S. Bach

Adagio di Albinoni

Intermezzo di Mascagni

Ave Maria di Schubert

Il titolo scelto per l’iniziativa è una frase che riassume lo spirito dell’evento: “Sul mio sentiero ho incontrato l’anima”.

L’incontro fa parte del programma di appuntamenti voluti dalla parrocchia per celebrare il centenario della ricostruzione del santuario, un luogo simbolo per la comunità rovellese, al centro della vita religiosa e culturale del paese.

(foto: l’arcivescovo in una precedente visita pastorale nella zona)

