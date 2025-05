Cronaca

SARONNO – Viale Lazzaroni dalla rotonda con via Clerici all’uscita autostradale è chiusa al traffico per le operazioni di soccorso dopo l’incidente avvenuto oggi martedì 6 maggio alle 14.

Secondo alcune testimonianze un’auto si sarebbe ribaltata dopo un inseguimento della polizia di stato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, la polizia di stato e i carabinieri. La polizia locale di Saronno sta invece provvedendo a chiudere viale Lazzaroni dalla rotonda all’intersezione con via Clerici all’uscita autostradale.

Pesanti malgrado l’orario le ripercussioni sul traffico. Sul posto anche un’ambulanza.

All’origine dell’inseguimento potrebbe esserci, secondo quanto riportato dalla Provincia di Como, un colpo a un portavalori in via Borgovico: tre banditi hanno rubato una valigetta piena di preziosi e sono fuggiti in auto, scatenando un inseguimento iniziato attorno alle 14 e proseguito lungo la Napoleona e l’Autolaghi, con l’intervento della polizia e della Polstrada di Busto Arsizio. La corsa si è conclusa a Saronno, dove i fuggitivi, usciti dall’A9 e finiti contro un guard rail, sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga a piedi.

(foto inviata da un lettore)

