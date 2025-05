Città

SARONNO – E’ stato trovato da solo e senza collare: un cagnolino si aggirava nelle ore scorse nella zona di via Brodolini a Saronno.

Si tratta di un cane di taglia piccola, dal manto color miele, con una macchia di pelo più scuro vicino alla coda. I residenti della zona ne hanno notato la presenza nella via, da dove raramente si allontana.

Purtroppo non è stato possibile rintracciare immediatamente la sua famiglia: il cagnolino, infatti, non porta collare né medaglietta. “Chiunque dovesse riconoscere il cane – così fanno sapere i residenti della zona – può recarsi in via Brodolini”.

(in foto: il cane trovato in via Brodolini)

