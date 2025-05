Città

SARONNO – “Saronno rischia di perdere la seconda casa di comunità e 3 milioni di euro di fondi Pnrr. C’è un mese di tempo, dopo le elezioni, per risolvere questa situazione creata dalla precedente amministrazione.” L’allarme è stato lanciato da Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della commissione regionale Sostenibilità sociale, durante l’incontro “Salute & Ospedale – Le scelte decisive per il futuro”, che si è svolto lunedì 5 maggio alle 20,45 a Villa Gianetti. A condurre la serata è stato il giornalista Roberto Poletti, che ha dialogato con diversi ospiti, tra cui Gianfranco Librandi, presidente della fondazione “Saronno in salute”, Alessandro Fagioli, sindaco emerito, e Mario Busnelli, portavoce di Saronno Point.

Monti è intervenuto per primo, smentendo con decisione le voci sulla chiusura dell’ospedale: “Chi ha parlato di chiusura ha sempre raccontato un falso. È una narrazione tendenziosa, utile solo a raccattare voti.” Ha quindi illustrato i dati degli investimenti della Regione: oltre 22 milioni di euro per ristrutturazioni, tecnologie e strutture. “Sette anni fa, con i sindaci del territorio, abbiamo individuato 30 criticità: oggi l’85% è stato risolto, con dati certificati.“

E ancora: “Nel 2024 sono state effettuate 78 assunzioni, di cui 22 medici. L’ospedale è oggi sede di reparti specializzati con l’arrivo di medici di fama nazionale.” Monti ha citato l’installazione di una nuova apparecchiatura oncologica del valore di 2 milioni di euro, che rende Saronno un centro d’eccellenza.



Ma il momento clou del suo intervento è stato l’annuncio sul rischio legato alla seconda casa di comunità: “L’amministrazione uscente, con la sua coalizione allargata, variegata e variopinta, ha creato una situazione tale per cui Saronno rischia di perdere non solo la seconda casa di comunità ma anche 3 milioni di euro di finanziamento Pnrr.”

Monti lancia subito un appello: “Appena eletto, c’è un primo compito da svolgere: entro un mese va deliberata la risoluzione delle problematiche afferenti alla gestione urbanistica della seconda casa di comunità. Una situazione assolutamente folle, di cui io ho i documenti, che rischia di far perdere a Saronno non solo la seconda casa di comunità, dove la Regione ha previsto un Cot, ma anche 3 milioni di euro.”

“C’è un mese di tempo dopo le elezioni – rincara Monti – per risolvere il problema provocato dagli amministratori di Saronno, che non sono stati in grado di dare risposte nonostante i numerosi solleciti della Asst. Solleciti di cui io ho prova documentale e che consegnerò al candidato sindaco Rienzo Azzi, perché entro un mese dal termine delle elezioni si dovrà risolvere questo problema creato dall’incapacità di alcuni amministratori”

