Eventi

SARONNO – Sarà “La Traviata” di Giuseppe Verdi , eseguita in forma di concerto, ad aprire ufficialmente la quarta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”, mercoledì 7 maggio 2025 alle 20.30, nel teatro Giuditta Pasta di Saronno.

L’evento, promosso dalla città di Saronno e dalla Fondazione culturale Giuditta Pasta, vedrà come protagonisti i giovani cantanti selezionati per l’edizione 2025 del concorso, offrendo loro l’opportunità di debuttare in ruoli principali del repertorio operistico verdiano. Un’esperienza

formativa di altissimo livello, pensata per accompagnare i giovani interpreti nel loro percorso verso la carriera professionale. Nonostante la giovane età, tutti i cantanti che compongono il cast di questa Traviata sono già artisti affermati, con debutti di rilievo in importanti istituzioni lirico-sinfoniche italiane e internazionali.

La produzione si propone come una lettura giovane e fresca di uno dei capolavori più celebri del repertorio verdiano. Con un’interpretazione vocale che mette al centro la bellezza e la profondità della musica di Verdi, lo spettacolo intende restituire tutta la forza drammatica della storia di Violetta, Alfredo e Germont. Questa Traviata non è solo un viaggio musicale, ma anche un’esperienza emozionale intensa e coinvolgente, capace di far risuonare la potenza del dramma verdiano in modo innovativo, senza mai perdere di vista la qualità artistica.

La direzione musicale è affidata al maestro Stefano Nigro, nella doppia veste di direttore e maestro concertatore, alla guida della Italian Academy Orchestra. A impreziosire il progetto, una masterclass teatrale a cura del regista Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro Giuditta Pasta, che accompagnerà i cantanti nell’approfondimento del linguaggio scenico e interpretativo.

La Traviata, rappresentata per la prima volta il 6 marzo 1853 al teatro La Fenice di Venezia, è una delle opere più famose di Giuseppe Verdi e fa parte della sua “trilogia popolare” insieme a Rigoletto e Il Trovatore. L’opera si distingue per la profonda introspezione psicologica, in particolare nella figura di Violetta, che incarna al massimo grado la sensibilità femminile verdiana. Verdi, con La Traviata, introduce un nuovo tipo di lirismo drammatico basato non su forti contrasti emotivi, ma su sfumature delicate di sentimenti e stati d’animo. La Traviata segna un’evoluzione nel modo in cui l’opera lirica affronta il dramma umano: Verdi si allontana dalle passioni esplosive e sceglie invece di raccontare la sofferenza, l’amore e la rassegnazione attraverso una scrittura musicale più intima e raffinata. Violetta, figura tragica e insieme tenera, diventa simbolo di un’umanità fragile e autentica. In questo senso, l’opera riflette anche un cambiamento nella sensibilità del pubblico ottocentesco, sempre più attento ai

sentimenti individuali e meno attratto dai soli eroismi teatrali. Verdi mostra così una maturità artistica e psicologica rara, capace di toccare corde universali ancora oggi.​ La Traviata è un’opera che unisce raffinatezza musicale e profondità psicologica. Violetta è una figura straordinariamente moderna, mentre la musica di Verdi si fa più intima e introspettiva, anticipando le svolte del teatro musicale del tardo Ottocento.

Il cast: Claudia Ceraulo (Violetta Valery), Erica Cortese (Flora Bervoix), Sara Visini (Annina), Kazuki Yoshida (Alfredo Germont), Tamon Inoue (Giorgio Germont), Luigi Coffa De Lorenzo (Gastone, Visconte di Letorières), Alessandro Carrera (Barone Douphol), Ranyi Yang (Marchese D’Obigny / Dottore Grenvil).

Il concerto rappresenta un’occasione rara per il pubblico di ascoltare un capolavoro assoluto della lirica italiana interpretato da giovani voci emergenti, selezionate a livello internazionale. Un progetto che unisce qualità artistica, formazione e valorizzazione del talento, nel nome di Giuditta Pasta, celebre soprano di origine saronnese e simbolo dell’eccellenza operistica italiana.

Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro Giuditta Pasta e online sul sito ufficiale.

Per informazioni e contatti: teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, 2 – 21047 Saronno), www.teatrogiudittapasta.it, [email protected], tell. + 39 02 96701990, whatsapp +39 328 667 34 87.

(foto d’archivio)

